К мемориалу в городском округе Воскресенск добавили новые фамилии – о них узнали поисковики

Шесть новых имен появилось на плитах мемориального комплекса «Вечный огонь» в городском округе Воскресенск. В прошлый раз список дополняли в мае 2021 года. Через два года стала известна судьба и других бойцов.

«Нам, вместе с поисковыми группами и при поддержке коллег, удалось восстановить еще шесть фамилий наших земляков, не вернувшихся с войны», - отметил председатель Совета ветеранов войны и труда городского округа Воскресенск Василий Дацюк.

Найти информацию о героях помогают разные детали. Например, Иван Ульянович Елшанкин был награжден медалью «За боевые заслуги», она и помогла установить его личность.

Другой боец, лейтенант Иван Иванович Захаров, был кавалером Ордена Отечественной войны I степени. Кстати, в городском округе Воскресенск живет его сын, офицер. Он, а также другие родственники погибших будут присутствовать на торжественном открытии, намеченном на сентябрь. Также на церемонию приедут все, кто помогал в поисках.