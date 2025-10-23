К монтажу зимних катков приступили в Балашихе

Подготовка к зимнему сезону началась в Балашихе. Специалисты уже приступили к монтажу катков и ледовых площадок на территориях городских парков – открытие запланировано на 1 декабря.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе в Балашихе также продолжит работу горнолыжный курорт «Лисья гора», оборудованный пятью трассами различной степени сложности. На территории комплекса действует и тюбинговая трасса для катания на «ватрушках».

Также к началу сезона подготовят еще четыре лыжные трассы: в парке «Пестовский», в Ольгинском лесопарке, на территории Голицынского лесопарка (Леоновское шоссе) и в микрорайоне Первомайский (ориентир – улица Евстафьева, пункт проката).

Все трассы отличаются протяженностью и перепадом высот, что делает их подходящими как для начинающих лыжников, так и для опытных спортсменов.

Любители зимних прогулок также смогут воспользоваться народными маршрутами, которые традиционно становятся популярными среди поклонников лыжного спорта.