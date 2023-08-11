К наблюдению за выборами активно подключается молодежь

В сентябре состоятся выборы губернатора Московской области. В те же даты, 8, 9 и 10 сентября, пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному округу № 17 и в Советы депутатов ряда муниципальных округов Подмосковья. Для работы на выборах уже сейчас обучают наблюдателей.

Опыта для такой подготовки достаточно, а сейчас к работе присоединяется молодежь. Об этом рассказал заместитель председателя комиссии Общественной палаты Московской области по миграционной политике, межнациональным отношениям и свободе совести Рушан Махмутов.

«Подготовка наблюдателей проходит спокойно, хотя у нас есть опыт такой работы в сложных условиях, например, во время пандемии. Кстати, голосование по поправкам в Конституцию в 2020 году тоже было многодневным», – напомнил представитель ОПМО.

Тем более многие потенциальные наблюдатели уже работали в этом качестве, поэтому опыт у них есть.

«В то же время мы активно вовлекаем молодежь, потому что нужно, чтобы она участвовала в жизни государства. От этого зависит многое. И молодежь откликается, сейчас она составляет около 20% будущих наблюдателей», – уточнил Рушан Махмутов.

Кстати, 10 августа Мособлизбирком сообщил о завершении периода регистрации кандидатов на выборы в Советы депутатов десяти городских округов, которые будут проходить одновременно с выборами губернатора. Территориальные избирательные комиссии зарегистрировали 678 человек, из них 627 – от политических партий и 51 самовыдвиженец. Муниципальных депутатов будут выбирать в округах: Богородский, Егорьевск, Истра, Красногорск, Лосино-Петровский, Можайский, Талдомский, Павлово-Посадский, Черноголовка, Лобня.