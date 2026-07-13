К охотнику — с уважением, к добыче — с подозрением: почему общество не понимает смысла охоты
Эксперт Сицко: негатив к фото с добычей связан с непониманием роли охоты
Врио президента ассоциации «Росохотрыболовсоюз» Андрей Сицко в беседе с Агентством городских новостей «Москва» объяснил, почему публикация фото с добытыми животными вызывает негатив, хотя охота играет важную природоохранную роль.
По его словам, общество все чаще придерживается псевдоэкологической позиции, путая законную добычу с браконьерством и очеловечивая диких животных, чье поведение на самом деле непредсказуемо и опасно.
Сицко сослался на опрос ВЦИОМ, который показал, что к личности охотника — мужественного, умелого — россияне относятся скорее положительно, а вот к самому факту добычи — сдержанно, поскольку горожанам не хватает знаний о природе. Между тем охота жестко зарегулирована: сроки и нормативы рассчитаны так, чтобы не подрывать воспроизводство популяций, и численность лося или косули сейчас выше, чем 30–40 лет назад. Кроме того, охотники большую часть года охраняют угодья, подкармливают животных и проводят воспроизводственные мероприятия, а обязанность сохранять даже краснокнижные виды часто закреплена в охотхозяйственных соглашениях. Сицко подчеркнул, что именно охотники борются с браконьерами, а фотографии с добычей публикуют обычно во внутренних чатах, что считается нормальной практикой.