По его словам, общество все чаще придерживается псевдоэкологической позиции, путая законную добычу с браконьерством и очеловечивая диких животных, чье поведение на самом деле непредсказуемо и опасно.

Сицко сослался на опрос ВЦИОМ, который показал, что к личности охотника — мужественного, умелого — россияне относятся скорее положительно, а вот к самому факту добычи — сдержанно, поскольку горожанам не хватает знаний о природе. Между тем охота жестко зарегулирована: сроки и нормативы рассчитаны так, чтобы не подрывать воспроизводство популяций, и численность лося или косули сейчас выше, чем 30–40 лет назад. Кроме того, охотники большую часть года охраняют угодья, подкармливают животных и проводят воспроизводственные мероприятия, а обязанность сохранять даже краснокнижные виды часто закреплена в охотхозяйственных соглашениях. Сицко подчеркнул, что именно охотники борются с браконьерами, а фотографии с добычей публикуют обычно во внутренних чатах, что считается нормальной практикой.