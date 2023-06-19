К осени в Подмосковье отремонтируют более двух тысяч сетевых магазинов

В этом году в Московской области планируют отремонтировать 2,3 тыс. торговых объектов, принадлежащих сетям. Об этом сообщил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Владислав Мурашов в ходе еженедельного совещания губернатора Андрея Воробьева с региональным правительством и главами городских округов.

Владислав Мурашов отметил, что в прошлом году с торговыми сетями была достигнута договоренность о том, что, планируя модернизацию магазинов, они будут ориентироваться на жалобы, поступающие через «Добродел».

«Инвестиции во внешний вид объектов растет с каждым годом. В этом году их примерный объем 2,7 млрд. рублей, 2,3 тыс. объектов включены в программу ремонту. 61% уже отремонтировано, к 1 сентября сети завершают работу», — сказал министр.

Лидируют в этой сфере Балашиха, Подольск, Раменский, Люберцы и Солнечногорск.

«Сети очень благодарны за эту информацию, у них большой разброс объектов, и эти данные для них очень важны. Они и дальше планируют использовать нашу информацию для проведения ремонтных работ», — добавил Мурашов.

Также он рассказал о работе с точками несетевой розничной торговли. Их в Подмосковье более 20 тысяч, часть из них не соответствуют современным стандартам. Чтобы исправить ситуацию, в программе «Проверки Подмосковья» ввели блок «торговля» с чек-листом из 35 пунктов. При этом информацию о самих объектах оцифровывают, на данный момент оцифровано уже 87% несетевых торговых точек.