К семилетию перинатального центра Коломны открыли обновленную зону для выписки

После ремонта в перинатальном центре Коломны открыли долгожданный холл и помещения, которые предназначены для гостей, встречающих мам и новорожденных. Обновления в перинатальном центре позволили сделать пространство для ожидания просторнее и комфортнее.

В большой холл и две комнаты уместили современную мебель, что позволило оставить место под различные творческие активности, которыми отмечают радостное событие. Например, рожениц можно будет встречать с музыкантами, аниматорами, ростовыми куклами, артистами: теперь в зону ожидания поместятся все. Кроме того, на память в комнате можно сделать фотографии.

«Мы открыли обновленную выписную зону, созданную с заботой и любовью к нашим будущим и уже состоявшимся родителям. Она поможет создать атмосферу волшебства и радости в такой важный и трогательный момент жизни для каждой мамы, как первая встреча малыша с его родственниками и близкими людьми», — отметила главный врач Коломенского перинатального центра Татьяна Шаврак.

Для медучреждения открытие обновленной зоны выписки также важное событие. В Министерстве здравоохранения Московской области отметили, что открытие приурочили к семилетию работы центра. Специалисты округа помогли 28 тысячам женщин стать мамами. Ремонт и новые изменения позволят сделать их пребывание и выписку уютнее.