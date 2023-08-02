К следующему учебному году в Химках построят новый детсад

Известное детское дошкольное учреждение «Радуга» на Юбилейном проспекте в г. о. Химки вскоре преобразится, на месте старого обветшавшего здания детсада № 5 появится новый трехэтажный комплекс.

«Мы приняли решение полностью реконструировать, а фактически построить новое здание», — отметил глава г. о. Химки Дмитрий Волошин.

Старое здание детсада «Радуга» могло принять не более 155 малышей. Постройка нового корпуса позволит увеличить количество мест вдвое, заметно сократит очереди в детсады в городском округе.

По проекту, в здании обновленной «Радуги» будет 3 этажа, общая площадь почти 5 тыс. кв. метров: просторные игровые комнаты, спальни, два зала для занятия физкультурой и музыкой. Уже обустроена строительная площадка, подведены необходимые коммуникации, вскоре будет залит фундамент. Подрядчик планирует сдать полностью готовый детсад к 1 сентября 2024 года.