К устройству теплосети приступили в многопрофильной больнице в Балашихе

Возведение многопрофильной больницы продолжается в Балашихе в микрорайоне Ольгино.

В трех блоках выполнены монолитные работы. Специалисты приступили к устройству теплосети - идет подготовительный этап к обустройству наружных инженерных сетей.

Параллельно с этим на первом этаже монтируют систему отопления и оконные блоки.

На подземной парковке рабочие наносят штукатурку. В надземном паркинге усиливают бетонные конструкции для повышения их прочности и долговечности.

Строительство многопрофильной больницы началось в марте 2024 года в рамках президентского нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Больница будет рассчитана на 1123 койки. Для пациентов будут доступны консультативно-диагностический центр на 300 посещений в смену, отделения неотложной хирургии, травматологии, урологии, челюстно-лицевой хирургии, торакальной хирургии, гинекологии, нейрохирургии, кардиологии, неврологии, региональный сосудистый центр.