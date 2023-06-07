К Зимнему Дворцу в Питере пристроят 20-метровый пункт досмотра

Министерством Культуры Российской Федерации был опубликован акт, посвященный исторической и культурной экспертизе Санкт-Петербурга. Согласно ему, на Дворцовой набережной должны построить пункт досмотра, достигающий длину в 20-метров. Эту новость сообщают «Невские новости»

Государственный Эрмитаж заказал отстроить помещение, где будут находиться металлоискатели и просвечивающие рамки. Он представляет собой ширину в 12,6 метров и высоту из 3,2 метра. Павильон будет находиться в центральном пролете арки.

Экспертиза проведена в целях обеспечения безопасности и сохранности Зимнего Дворца. А проект пристройки разработали еще 3 года назад. Подобной мерой госмузей усилит антитеррористическую защиту для людей в месте их массового скопления, а также для самого здания.