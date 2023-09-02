Кабаева в честь Дня Знаний ненадолго стала учительницей

Как сообщает портал «Дни.ру» , позади у матери двоих детей – бессонные ночи. Однако настало время отдыха и веселья. Именно поэтому ради 1 сентября Саша Кабаева примерила на себе новый образ.

Знаменитость, как известно, живет в режиме нон-стоп. Много сил уходит на детей, мужа, работу и быт. Среди всего этого не всегда поучается найти время для себя. Однако День Знаний позволил немного повеселиться на тематической фотосессии.

Так Кабаева превратилась в настоящую учительницу из обычного блогера, специально для кадра. На нем она запечатлена в соблазнительном коротком платье и с немного растрепанными волосами. В руках девушка держала красную длинную указку. Наверняка многие хотели бы себе такого «педагога».