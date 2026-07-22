Кабаны, медведи или похититель: криминалист перечислил, с чем могла столкнуться пропавшая Василиса

Пропавшая в Подмосковье 13-летняя Василиса могла столкнуться в лесу с дикими зверями, стать жертвой несчастного случая либо быть похищенной. Такие версии в беседе с « Абзацем » перечислил криминалист Михаил Игнатов, подчеркнув, что криминальный сценарий в подобной ситуации следует отрабатывать первым.

Напомним, девочка исчезла 19 июля на территории СНТ «Биоприбор». Она вышла из дома, чтобы найти потерянное кольцо, и не вернулась. К поискам круглосуточно привлечены сотни волонтеров, полицейские и кинологи. По неофициальным данным, служебная собака довела поисковиков до проезжей части, где обнаружились следы остановки автомобиля.

Игнатов пояснил, что поисковая операция должна идти по стандартным схемам: требуется оперативно изучить записи с камер видеонаблюдения и системы «Безопасный город», чтобы установить, в какую машину мог сесть ребенок. Однако специфика дачного поселка серьезно усложняет работу. По словам эксперта, в СНТ, как правило, установлены лишь одна-две камеры, а вокруг — сплошные лесные массивы. Отследить передвижения по видео практически невозможно, а если девочка углубилась в чащу, шансов на отслеживание не остается — вся надежда на волонтерские прочесывания.

Криминалист также призвал выяснить у родителей круг общения подростка, возможные места, куда она могла направиться, и проверить все близлежащие водоемы, поскольку нельзя исключать несчастный случай на воде. Отдельную угрозу, по его словам, представляет фауна: в подмосковных лесах сейчас фиксируют кабанов и медведей, а ребенок не способен оценить опасность и защититься от дикого зверя.