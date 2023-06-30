«Кабинет сексолога особенно радует»: стало известно, что нового появится в жизни россиян в июле

Например, малые и средние предприниматели смогут закрыть бизнес по упрощенной процедуре. Это позволит уменьшить как временные, так и денежные затраты на прекращение деятельности компании. Однако при условии, что предприниматель выплатит сотрудникам все, что положено, и погасит долги по налогам.

Также с 1 июля у россиян будет больше мотивации отказаться от сахара, потому что вводится акциз на сахаросодержащие напитки. Он составит семь рублей на литр. Под этот закон попадут безалкогольные напитки и алкоголь с объемной долей этилового спирта не более 1,2%.

Помимо этого, в июле ставка по микрозаймам снизится до 0,8% в день. Граждане смогут получить компенсацию затрат на оплату жилья, услуг ЖКХ и дошкольных учреждений. Также в некоторых медицинских учреждениях откроется кабинет сексолога.

«Кабинет сексолога особенно радует»; «Надо ввести акциз вообще на всю вредную и химозную пищу», — считают россияне.

В России появится возможность получать от Федеральной налоговой службы документы в электронном виде через Единый портал госуслуг. «В цифру» перейдет и система страхового возмещения по ОСАГО. Автомобилисты смогут установить повреждения по фото или видео, если все участники ДТП дадут согласие на такой способ документирования. Однако это можно будет сделать только с 15 июля.

«Радует, что все наконец-то цифровизируют. Это сильно облегчит жизнь», — написал пользователь Роман П.

Ранее для россиян возобновили возможность получить загранпаспорт на 10 лет.