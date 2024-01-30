Кабины, металлодетекторы и видеокамеры: как оборудуют избирательные участки в Подмосковье

В марте этого года на выборах Президента будут действовать около 4 тысяч избирательных участков. На каждом из них с 15 по 17 марта смогут проголосовать не только жители Подмосковья, но и других регионов нашей страны. О том, как они будут оборудованы, какие меры безопасности продумают для обеспечения прозрачности избирательного процесса, рассказали в Мособлизбиркоме.

Большая часть избирательных участков в Московской области будет постоянной. Как сообщили обозревателю Regions, 2 508 из них расположатся в образовательных учреждениях, 963 – в учреждениях культуры, 178 – в административных зданиях. Еще 60 участков разместятся в здания здравоохранения, а 276 - в иных помещениях.

«Еще 57 участков будут организованы в местах временного пребывания граждан. Среди них – больницы, аэропорты, воинские части», - пояснили в пресс-службе Мособлизбиркома.

Все избирательные участки в Московской области будут оборудованы кабинами для тайного голосования, стационарными и переносными ящиками для голосования, информационными стендами. Отметим, что с прошлого года на территории Подмосковья началось обновление технологического оборудования избирательных участков.

«3 500 кабин для тайного голосования выдано территориальным избирательным комиссиям региона, а также 2 000 стационарных ящиков для голосования», – добавили в Мособлизбиркоме.

На выборах также будет использована система «Безопасный регион». Всего в этой работе будет задействовано 8 163 видеокамер. В среднем, каждый участок будет обслуживать не менее двух видеокамер.

С помощью камер будет обеспечено наблюдение в специальном центре за территориями, прилегающими к избирательным участкам, что обеспечит возможность контроля за безопасностью и за соблюдением норм чистоты избирательного процесса.