Кабмин хочет вскрыть антикризисные буферы ради ипотечного бума

Российские власти разрабатывают меры для стимулирования спроса на жилье и повышения доступности ипотеки для льготных категорий населения.

Как сообщают «Известия», вице-премьер Марат Хуснуллин поручил Минфину, Минстрою и «Дом.РФ» изучить возможность разрешить банкам использовать накопленный с декабря 2022 года по май 2025 года «макропруденциальный буфер капитала».

Эти резервы формировались под кредиты с первоначальным взносом от 20% и предназначены для смягчения последствий экономических потрясений.

Как пояснил изданию Дмитрий Тортев, член экспертного совета комитета Госдумы по защите конкуренции, система буферов была внедрена в России после мирового финансового кризиса 2007-2009 годов.

По его словам, правительство рассматривает возможность смягчения политики банков ради поддержки строительной индустрии.

Однако, подчеркнул он, антикризисные резервы банков являются гарантом устойчивости российской финансовой системы.

Эксперт полагает, что Минфин и Центробанк могут отказаться от смягчения финансово-банковского регулирования, аргументируя это необходимостью обеспечения стабильности экономики.

