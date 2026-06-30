Кабмин поддержал лимит рассрочки в ₽400 тыс.

Правительство РФ поддержало законопроект об ограничении максимальной суммы рассрочки — она не должна превышать 400 тыс. Положительный отзыв кабмина опубликован в электронной базе Госдумы, пишет « Парламентская газета ».

Документ, внесенный в апреле группой сенаторов и депутатов, предусматривает, что расчеты по рассрочке возможны только в безналичной форме. Кроме того, на операторов сервисов рассрочки предлагается распространить отдельные требования закона о противодействии отмыванию доходов. Также законопроект расширяет перечень оснований для исключения оператора из реестра — в частности, при выявлении нарушений «противолегализационного» законодательства.

Авторы инициативы рассчитывают, что изменения защитят права потребителей, а также снизят избыточную регуляторную нагрузку на операторов.