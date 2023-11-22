Кабмин РФ отказался поддержать повышение маткапитала до миллиона

Комиссия российского правительства по законопроектной деятельности решила не поддерживать законопроект о повышении размера маткапитала до суммы в миллион рублей. Об этом сообщило издание ТАСС со ссылкой на проект отзыва Кабинета министров.

Группа депутатов из партии ЛДПР летом внесла в Государственную думу проект закона о повышении суммы капитала до миллиона. Документ предлагал в следующем году увеличить выплату за первенца до суммы в 756 712 рублей, а за второго – до миллиона.

В ответ на это, в правительстве напомнили, что индексация маткапитала была изменена в 2022-м году. Они подчеркнули, что с 2021-го года размер капитала уже индексировался на 21,3%, что повлекло увеличение выплаты более чем на 100 тысяч рублей за первенца и 130 тысяч – за второго. Исходя из индексации, в следующем году капитал составит более 600 тысяч рублей за первого ребенка и почти 817 – за последующих.

Отмечается также, что в предложенном проекте не были предложены источники для финансирования таких выплат. Правительство не поддержало проект.