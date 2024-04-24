Кабмин РФ поддержал проект об ужесточении наказания для диверсантов

Глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев заявил, что правительство РФ поддержало идею об ужесточении наказания за диверсионные преступления. Заявление депутата передает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Парламентарий выдвигал идею об ужесточении наказания для диверсантов ранее, а теперь, по его словам, кабмин согласился с необходимостью пересмотра соответствующих положений УК РФ. Согласно инициативе, диверсантов смогут лишать свободы на срок не 30, а 35 лет.

«Эти поправки важны для усиления безопасности в условиях проведения спецоперации и возросшей диверсионной активности врага. Правительство их поддержало. Внесем в ближайшее время», — отметил депутат в личном канале.

В рамках проекта также предлагают дополнить статью УК РФ об умышленном повреждении или уничтожении чужого имущества. Авторы инициативы хотят внести туда наказания за подобное деяние, но совершенное по мотивам политической, расовой и иной ненависти. Таким нарушителям может грозить до пяти лет лишения свободы, если проект в итоге официально примут.

Ранее сообщалось, что в Госдуме высказались о судьбе добровольца из Сербии, воевавшего на стороне РФ.