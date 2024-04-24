В Госдуме высказались о судьбе добровольца из Сербии, воевавшего на стороне России

Руководитель комитета Государственной думы РФ по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что добровольцу из Сербии Александру Йокичу, который участвовал в специальной военной операции на Украине на стороне российской армии, грозит депортация.

Об этом глава комитета написал в мессенджере. Он отметил, что на родине Йокичу могут дать 25 лет тюрьмы по статье о наемничестве.

«Йокич принимал участие в освобождении Мариуполя, а также сражался на Угледарском направлении, в результате чего получил ранение», — отметил Хинштейн.

Депутат отметил, что Йокич четыре раза подавал документы на получение российского гражданства, однако ему было отказано из-за того, что контракт о военной службе он подписал не с Министерством обороны, а с ДНР. Вместе с тем Хинштейн добавил, что не видит оснований для отказа сербу в выдаче паспорта РФ, поскольку республика входит в состав российского государства.

Ранее в канале «Голос страны» появилось обращение Йокича, в котором он рассказал, что покинул Сербию в 2021-м году, чтобы отправиться на службу в оперативно-боевое тактическое формирование «Каскад», действующее в ДНР. Серб опасается, что в связи с расформированием «Каскада» ему грозит депортация. Доброволец считает, что спастись от ответственности в Сербии ему поможет российское гражданство.

Ранее мы сообщали, что на Украине пропали граждане Бразилии, которые воевали в составе ВСУ.