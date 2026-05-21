Качественный туризм по 300 бат: Таиланд утвердил обязательный сбор для иностранцев

Власти Таиланда утвердили новые правила въезда, которые вступят в силу перед летним сезоном 2026 года. Как сообщает « Турпром », министерство туризма и спорта королевства официально объявило о возобновлении проекта по введению туристического сбора. Для путешественников, прибывающих в страну самолетом, его размер составит 300 бат — примерно 675 рублей.

По информации тайских СМИ, решение продиктовано переходом к модели качественного туризма. Власти рассчитывают снизить нагрузку на бюджет и направить дополнительные средства на развитие туристической инфраструктуры и повышение безопасности. Часть поступлений планируется потратить на обновление курортных зон, транспортной системы и мер безопасности в популярных туристических местах. Эти деньги также могут помочь быстрее устранять последствия сильных тропических дождей, из-за которых иногда затапливает гостиницы и нарушается движение на дорогах.

Еще одно направление расходов — создание фонда медицинского страхования для иностранных туристов. Благодаря ему путешественники, законно въехавшие в Таиланд, смогут получить базовое покрытие затрат при срочной госпитализации после дорожно-транспортных происшествий или других несчастных случаев. Кроме того, власти намерены усилить цифровой контроль при въезде и пересмотреть список государств, граждане которых могут посещать королевство без визы.