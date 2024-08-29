Качество питания проверили в 244 социальных учреждениях Подмосковья с начала года

С начала текущего года специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области проверили качество питания в 244 социальных учреждениях региона — школах, детсадах, больницах.

К примеру, в августе проверки провели в учреждениях здравоохранения в одиннадцати муниципалитетах Подмосковья.

В рамках мониторинга особое внимание уделяли соответствию блюд утвержденному меню, отсутствию просроченных продуктов, соблюдению условий хранения. В результате проверок каких-либо нарушений выявлено не было.

Если ранее подобные мероприятия проводились только в летний период, то теперь мониторинг будет проводиться ежемесячно.