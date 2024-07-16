Качество питания проверили в лагерях при образовательных учреждениях в Подмосковье

В Подмосковье провели проверку качества питания в 40 детских лагерях при образовательных учреждениях. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«В рамках мониторинга сотрудники оценили условия хранения продуктов, соблюдение норм в процессе приготовления пищи. По итогу, замечаний выявлено не было, питание подрастающего поколения организовано в соответствии с установленными требованиями», — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что проверка затронула лагеря, которые расположены в восьми округах. В частности, в Балашихе, Красногорске, Мытищах, Лыткарино, Кашире, Лотошино, Серебряных Прудах и Электростали.

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