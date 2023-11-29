Качество питьевой воды улучшили в Талдомском округе
Фото: [пресс-служба администрации г.о. Талдом]
В деревне Павловичи Талдомского округа в пуско-наладочном режиме ввели в работу станцию обезжелезивания артезианской воды, сообщили в социальных сетях администрации муниципалитета. Она появилась в рамках федерального проекта «Чистая вода» нацпроекта «Экология».
В сообщении уточнили, что жители деревень Павловичи и Бардуково уже смогли ощутить заметное улучшение качества питьевой воды. Ее состояние проверили профильный заместитель главы Максим Мухаммийзянов и территориальный руководитель Николай Романов.
«Следующая на очереди готовится к проведению пуско-наладочных работ станция обезжелезивания артезианской воды в с. Николо-Кропотки. Окончание работ по объектам запланировано до конца этого года», — добавили в администрации округа.
Отметим, что реализацию мероприятия поручил провести губернатор Московской области Андрей Воробьев.