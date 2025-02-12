Качество воды и несанкционированный сброс мусора обсудили на оперативном совещании в Щелкове

Участники мероприятия традиционно обсудили актуальные вопросы. Глава округа обратил внимание на систематичность некоторых обращений. В частности, жители микрорайона Богородский сообщают об ухудшении качества воды.

«Тему пора закрыть раз и навсегда. Подробно обсудили дорожную карту. Представителями Щелковского Водоканала озвучена итоговая дата реализации всех этапов — 1 ноября. Вопрос реконструкции объектов водоснабжения в городском округе касается не только Богородского, но и других территорий», — отреагировал Андрей Булгаков.

Во время совещания также обсудили проблему с несанкционированным сбросом мусора во дворах. Жители информируют, что некоторые жильцы выносят на свалку во дворе старую мебель.

Глава Андрей Булгаков напомнил алгоритм действий для вывоза крупногабаритного мусора. Жителям важно обратиться в УК для заказа бункера или же оставить заявку на утилизацию отходов на региональном сайте. В противном случае гражданину выпишут штраф. К ответственности привлекают как физических, так и юридических лиц.

На оперативном совещании также подняли тему ремонта дорог. В частности, четыре бригады проводят на территории муниципалитета ямочный ремонт. С начала года специалисты устранили 1179 дефектов. Кроме того, был согласован план капитального ремонта на 2025 год. В него вошли 25 объектов.