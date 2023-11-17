Кадетский класс открыли в можайской школе «Перспектива»

В школе «Перспектива» можайского села Тропарево открыли кадетский класс. Такое решение было принято, исходя из просьб родителей учебного учреждения.

Еще в 2022 году родительский комитет школы обратился к руководству учебного заведения с просьбой создать специализированный кадетский класс. По задумке инициаторов класс не только бы отличался по набору предметов, но и стал образцом для других учеников школы.

В разработке программы для кадетского класса особый упор сделали на развитие ребят в самых разных направлениях с акцентом на патриотическое воспитание. Так, выпускники будут готовы к дальнейшему служению Родины.

В администрации подмосковного Можайского городского округа выразили надежды, что ученики кадетского класса будут с гордостью носить звание кадетов.