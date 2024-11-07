Кадетское движение в г.о. Чехов пополнилось новыми участниками

Кадетское движение в городском округе Чехов активно расширяется и привлекает новых соратников. Так, в преддверии Дня полиции, ученики 7-ого класса средней школы № 3 в торжественной обстановке принесли клятву кадета.

Мероприятие символично прошло накануне Дня полиции, ведь школа сотрудничает с Отделом Министерства внутренних дел по городскому округу Чехов и получает поддержку от ведомства. На базе средней школы № 3 уже функционирует один кадетский класс. Открытие второго свидетельствует о востребованности кадетского образования среди юных горожан и их родителей.

Образовательная программа кадетского класса включает два направления. Во-первых, ребята получают углубленные знания по математике и информатике. Кроме того, изучают введение в экономику и право. Во-вторых, особое внимание уделено воспитанию молодого поколения с акцентом на патриотизм, начальную военную, строевую и огневую подготовку, а также основы бальных танцев.

«Кадетство – это не только обучение и развитие военных навыков, но и формирование дисциплины, моральных ценностей и лидерских качеств. Я сам прошел через кадетскую школу и знаю, что дисциплина, благородство и хорошая учеба становятся главными принципами в жизни. Слова сегодняшней клятвы будут сопровождать ребят на протяжении всех лет учебы и службы, помогая преодолевать трудности и достигать успехов!» – отметил глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

В рамках совместной работы школы и отдела полиции ребята получают поддержку в выборе будущей профессии. В приоритете находится профессиональное просвещение. В гости к школьникам на регулярной основе приходят сотрудники и ветераны полиции. Ребята посещают высшие учебные заведения и осваивают профессию на дополнительных курсах.

Торжественный момент посвящения в кадеты разделили с учащимися родители, учителя и сотрудники Отдела внутренних дел по г.о. Чехов. Принесение клятвы — особенный день в жизни школьников, который символизирует их готовность служить на благо округа и страны.