Кадеты гвардейского класса Росгвардии в Подмосковье изготовили окопные свечи для бойцов СВО

В рамках Всероссийской акции «Окопная свеча» кадеты Раменского гвардейского класса совместно с сотрудниками Росгвардии сделали заготовки окопных свечей для бойцов, выполняющих задачи в зоне проведения специальной военной операции.

Для работы ребятам понадобились жестяные банки из-под консервов и гофрированный картон. Такие свечи помогают разогреть пищу, вскипятить воду, а также используются для освещения окопов и блиндажей. Время их горения составляет от трех до восьми часов, но и после полного прогорания они остаются теплыми и согревают помещение.

Отмечается, что сделанные заготовки будут залиты воском и переданы волонтерам, которые в ближайшее время доставят посылки в зону проведения СВО.