Кадеты из Каширы одержали победу на областном слете часовых Постов Памяти

21 мая в Федеральном военном мемориале «Пантеон защитников Отечества» в Мытищах состоялся областной слет часовых Постов Памяти «Пост №1», приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Года защитника Отечества.

В мероприятии приняли участие 17 команд, сформированных при поддержке военно-патриотических клубов и объединений, юнармейских отрядов, учреждений дополнительного и профессионального образования, а также школ кадетского и казачьего профиля. От Каширы на слете выступала команда казачьих кадетов «Казаки России» из школы №7 с углублённым изучением отдельных предметов.

В ходе соревнований участники продемонстрировали мастерство в выполнении ритуала смены караула на «Посту №1», церемонии возложения цветов к мемориалу, строевой подготовке с использованием оружия, а также торжественном выносе и презентации знамени.

В каждой из номинаций каширские кадеты показали выдающиеся результаты. По итогам всех этапов слета команда из Каширы заняла первое общекомандное место, доказав свое превосходство среди всех участников.