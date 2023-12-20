Кадеты из Павловского Посада отдали присягу

Более двадцати молодых людей подмосковного городского округа Павловский Посад посвятили в кадеты. Торжественная церемония состоялась в поселке Большие Дворы для учащихся 5-К класса одиннадцатой школы.

Мероприятие прошло в торжественной обстановке, юные кадеты получили свои удостоверения. На праздники присутствовали представители МВД и епархии. Значки и документы дети получили из рук офицеров. Также на мероприятии состоялся чин освящения кадетов.

Для самих ребят и их родителей это событие стало очень ожидаемым. Юные кадеты успели понять, насколько ответственен тот путь, на который они вступили. А представители администрации подмосковного Павлово-Посадского городского округа поздравили новоиспеченных кадетов с присягой.