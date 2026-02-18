Кадровая дыра в МЧС: 51% некомплекта в Херсонской области закроют солдатами

Глава МЧС России Александр Куренков раскрыл подробности нового механизма комплектования пожарных подразделений. Выступая на правительственном часе в Совете Федерации, министр сообщил, что ведомство договорилось с Министерством обороны о ежегодном выделении до 5 тысяч военнослужащих по призыву для службы в Федеральной противопожарной службе.

Куренков уточнил, что это не приведет к увеличению штатной численности МЧС, а лишь восполнит существующий дефицит кадров. Говоря о ситуации с комплектованием, министр заметил, что она сложная, но критической ее не называл, вспомнив, что в 90-е годы было и посложнее, поэтому и с нынешними трудностями ведомство справится.

Основной проблемой министр назвал отток кадров, которому уделяется особое внимание. Общая укомплектованность подразделений Федеральной противопожарной службы сегодня составляет 65,5%, при этом в отдельных территориальных органах ситуация обстоит острее. Наибольший некомплект зафиксирован в Херсонской области — 51%, в Удмуртии — 35%, в Тульской области — 30%, в Москве и Магаданской области — по 27%, в ДНР, ЛНР и Владимирской области — по 26%, в Запорожской области — 20%.

Параллельно с привлечением призывников в МЧС работают над улучшением социальных гарантий для личного состава, чтобы удержать уже действующих сотрудников.