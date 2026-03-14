Кадровая революция в церкви: синод удивил назначениями

Священный синод Русской православной церкви освободил от должности главу Синодального отдела по делам молодежи епископа Серафима. На его место назначили иеромонаха Филарета, также произошли изменения в руководстве западноевропейскими структурами, пишет ТАСС.

На заседании Священного синода, состоявшемся в Москве, приняли ряд кадровых решений, касающихся руководства синодальными структурами. Соответствующие документы опубликованы на официальном сайте Московской патриархии.

Согласно принятому постановлению, епископ Истринский Серафим освобожден от обязанностей председателя Синодального отдела по делам молодежи. Вместо него исполняющим обязанности главы этого подразделения назначили клирика Московской духовной академии иеромонаха Филарета (Зубова). При этом за епископом Серафимом сохранили высокий пост — он стал первым заместителем председателя Издательского совета Русской православной церкви.

Также синод изменил руководство западноевропейскими епархиями. Митрополит Корсунский и Западноевропейский Нестор освобожден от должности патриаршего экзарха Западной Европы, а также от временного управления Испано-Португальской епархией и приходами в Италии. Новым экзархом назначили митрополита Рязанского и Михайловского Марка. За ним сохранили временное управление Будапештско-Венгерской епархией.

Митрополита Марка при этом освободили от управления Рязанской епархией. В постановлении отмечается признательность за его многолетние труды по управлению Рязанской митрополией. Митрополит Нестор, в свою очередь, получил назначение викарием Корсунской епархии.