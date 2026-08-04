Кризис на Дунае: эксперт рассказал, почему Украина рискует остаться без помощи

Судоходство на Дунае, одной из главных транспортных артерий Восточной Европы, оказалось под угрозой из-за прогрессирующего обмеления реки. Эксперт в области топливно-энергетического комплекса Игбал Гулиев в эфире радио Sputnik предупредил, что это природное явление может нанести серьезный удар по логистическим цепочкам Украины, которые сегодня критически зависят от этого водного пути. Река традиционно служит для Киева не только каналом экспорта зерна, но и важнейшей ниткой снабжения, по которой поступают товары как для экономики, так и для военно-промышленного комплекса.

Проблема в том, что обмеление Дуная — не сезонная случайность, а устойчивый тренд, который усиливается из-за климатических изменений и маловодья. Это напрямую влияет на пропускную способность фарватера: суда с глубокой осадкой уже не могут проходить многие участки, а перегрузка на мелкие баржи увеличивает время и стоимость доставки. Для Украины, которая активно использует дунайские порты как альтернативу заблокированным черноморским маршрутам, такая ситуация становится стратегической проблемой. Гулиев подчеркивает, что именно по Дунаю идут поставки западной военной помощи — от боеприпасов до техники, а также экспорт сельхозпродукции, который остается ключевым источником валютной выручки.

По его словам, если обмеление продолжится, а прогнозы синоптиков не обещают обильных осадков, у Украины просто не останется возможности оперативно получать грузы в прежних объемах. Перенос логистики на другие маршруты — сухопутные или воздушные — потребует колоссальных затрат и времени, которых у Киева в текущих условиях нет. Кроме того, снижение экспортных возможностей зерновых ударит по бюджету страны и по глобальным продовольственным рынкам, создавая дефицит и рост цен. Для ВСУ это означает риск перебоев в снабжении, что в условиях интенсивных боевых действий может сказаться на боеспособности подразделений.

Итог, к которому приходит эксперт, неутешителен: Дунай сегодня — это фактически «последняя миля» западных поставок, и ее перекрытие природным фактором станет серьезным вызовом для Украины. Вопрос «откуда они будут все это получать?» остается открытым, и ответа на него пока нет. Европа и Украина оказались в заложниках у погоды, а обмеление Дуная — это не просто экологическая аномалия, а прямое влияние на логистику войны, которое Киеву придется учитывать при планировании ближайших операций. Единственным выходом может стать форсированное развитие альтернативных маршрутов, но времени на это критически мало.

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