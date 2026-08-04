Вход в соцсеть — через «Госуслуги»: эксперт пояснил, почему обязательная аутентификация в соцсетях неизбежна

Российское интернет-пространство ожидает серьезная трансформация: в ближайшей перспективе доступ к социальным сетям и публичным комментариям может быть закрыт без обязательной авторизации через портал «Госуслуги» или аналогичные государственные сервисы. С таким прогнозом в эфире радио Sputnik выступил военно-политический эксперт Борис Рожин, обосновав необходимость этого шага стремительным развитием искусственного интеллекта и нейросетей.

По его убеждению, уже в ближайшие годы грань между реальным человеком и цифровым алгоритмом настолько сотрется, что без жесткой идентификации личности публичное общение потеряет всякий смысл — пользователи попросту перестанут понимать, с кем они ведут диалог: с живым собеседником или с машиной, имитирующей разум.

Суть предложения, которое, по словам Рожина, будет оформлено на уровне организационных решений, сводится к тому, что каждый пользователь перед тем, как оставить комментарий или зарегистрироваться в соцсети, должен будет подтвердить свою человеческую природу через государственную систему идентификации. Это не просто техническая процедура, а фундаментальный сдвиг в архитектуре интернета: нейросети сегодня генерируют миллионы сообщений, постов и даже видео, которые невозможно отличить от созданных людьми. Без обязательной аутентификации интернет рискует превратиться в хаотичный «зоопарк» ботов, где достоверная информация утонет в потоке сгенерированного контента. Эксперт подчеркивает, что это неизбежность, и мы придем к ней уже до конца 2020-х годов, поскольку темпы развития ИИ делают проблему не просто теоретической, а остро практической.

Однако за этим технологическим обоснованием скрывается и более широкая политическая и экономическая логика. Рожин отмечает, что будущие законы о регулировании искусственного интеллекта будут строиться на двух взаимосвязанных принципах: с одной стороны, государство станет активно поддерживать и развивать отечественные нейросети, создавая условия для их конкурентоспособности; с другой — будет вводить жесткий контроль за деятельностью западных платформ на территории России. Таким образом, авторизация через «Госуслуги» становится не только фильтром от ботов, но и инструментом управления информационным пространством, позволяющим четко сегментировать аудиторию, отслеживать активность и пресекать анонимные злоупотребления. Это фактически означает переход от добровольной верификации к обязательной, что поставит крест на эпохе анонимного интернета, где можно было скрываться за вымышленными никами.

Итог, к которому приходит эксперт, звучит как предупреждение и одновременно как прогноз: человечество уже стоит на пороге эры, когда цифровая личность будет приравнена к паспортной, и Россия, скорее всего, станет одним из пионеров этого перехода. Внедрение обязательной авторизации через государственные сервисы решит проблему ботов и повысит доверие к онлайн-общению, но одновременно породит новые вопросы о приватности и свободе слова. Однако, по мнению Рожина, это не выбор, а необходимость: без идентификации люди просто потеряют ориентиры в мире, где нейросети станут неотличимы от реальных собеседников. И если западные платформы будут пытаться сохранить анонимность, в России этот процесс пойдет по пути централизованного государственного контроля, сочетающего поддержку своих технологий с жестким регулированием чужих. Ближайшее десятилетие станет переломным, и нас ждет интернет, где каждый шаг будет удостоверен цифровой подписью гражданина.

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