Кадры затопленных улиц Сочи просочились в Сеть

На Сочи обрушился сильный ливень. В регионе повышен риск схода селей в горах, подъема уровня воды в реках и формирования смерчей на море, как сообщил телеграм-канал Baza. Источник также опубликовал фото и видео затопленных улиц города.

В Сочи разбушевалась непогода. В связи с текущими погодными условиями МЧС предупреждает, что сильные дожди с грозами, градом и шквалистым ветром до 20 метров в секунду продолжатся до 9 сентября. В горах есть риск схода селей, а уровень воды в реках резко поднимается. Кроме того, на участке Магри-Веселое возможны смерчи над морем. Жителям и гостям города рекомендуется быть особенно осторожными и следить за сообщениями спасателей.

Ранее кровавый дождь в британской больнице напугал пациентов.