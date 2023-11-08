Кадыров будет увольнять чиновников, дети которых не знают чеченский язык

Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал увольнять чиновников, дети которых не изучают чеченский язык. Об этом он заявил во время конкурса на знание родного языка.

Кадыров признался, что не все дети членов его команды знают чеченский язык. Глава Чечни считает, что это неправильно, и с такими чиновниками нужно расставаться.

Он сообщил, что власти проделывают большую работу по популяризации чеченского языка. По мнению Кадырова, у народа, который не помнит родного языка, нет будущего.