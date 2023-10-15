Кадыров назвал избившего Журавеля своего сына Адама героем всех мусульман

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров опубликовал в своем аккаунте в соцсетях видео со своим сыном - Адамом Кадыровым. При этом, политик назвал отпрыска «героем всех мусульман».

Что именно имел ввиду Кадыров, он не уточнил. Однако напомним, что на прошлой неделе в СМИ разразился скандал, связанный с избиением Адамом жителя Волгограда Журавеля в СИЗО. Последний ранее публично сжег Коран, в результате чего в отношении него было возбуждено уголовное дело, а сам Журавель этапирован в следственный изолятор в Чеченской республике.

«Признанный къонах (мужчина) чеченского народа! Герой всех мусульман», - написал Кадыров.

Напомним, ранее в Чечне правоохранители начали проверку после жалобы Журавеля на избиение в СИЗО сыном Кадырова Адамом.