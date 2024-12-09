Кадыров обратился к Трампу с предложением надеть юбку из-за обещания по Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил URA.RU , что новоизбранный президент США Дональд Трамп должен сдержать свое обещание по Украине, в противном случае ему стоит задуматься о смене имиджа на женский.

Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании дал множество обещаний, основные из которых касались ситуации вокруг России и Украины, а также обострений на Ближнем Востоке. Говоря об украинском кризисе, республиканец заявил в интервью NBC News, что якобы остановит конфликт Киева и Москвы всего за 24 часа. Однако сделать это Трамп собирается только после официального вступления в должность.

Глава Чечни усомнился в обещаниях Трампа. По словам Рамзана Кадырова, бывшему и вновь избранному лидеру Белого дома стоит помнить про свои слова и держать их.

«Трамп — многогранный человек. Если он сказал и дал слово всему миру, то, если он мужчина, он должен держать слово. Если нет, то пусть, как и другие, наденет юбку», — заявил Рамзан Кадыров.

Избрание Дональда Трампа, как отмечают зарубежные обозреватели, пугают Украину. В большей степени из-за того, что республиканец обещал снизить количество военной и финансовой помощи для Киева.

Ранее сообщалось, что Трамп пригрозил выходом США из Североатлантического альянса.