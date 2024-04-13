Кадыров опроверг информацию о запрете гимна РФ в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг появившиеся накануне в сети сообщения о запрете гимна РФ в республике, обвинив в распространении данной информации «желтую и либеральную прессу». Свое заявление он опубликовал в своих социальных сетях .

В опубликованной публикации Кадыров заявил, что чеченские власти все это время ожидали пика «истерики» о сохранении национальной музыки республики в традиционном темпе. После этого, руководство Чечни к собственному удивлению обнаружило недостоверную информацию о запрете в республике гимна РФ, добавил он.

Кадыров также указал на то, что ряд отечественных изданий опубликовали данную новость сразу правильно, разъяснив, что информация является недостоверной.

По его словам, данные сообщения являются происками той же прессы, которая уже 3 недели «перебирает мелодии и подсчитывает количество тактов».