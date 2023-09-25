Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает сжегшего Коран мужчину

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в соцсетях видео, на котором его сын Адам жестко избивает задержанного за сожжение Корана Никиту Журавеля.

«Побил и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое священное писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание», – написал Кадыров.

Он заявил, что гордится своим сыном, который был воспитан в традициях уважения к религии.

Никита Журавель был задержан в Волгограде за акцию с сожжением Корана на фоне мечети. Задержанный признался, что действовал по указанию украинских спецслужб. Позже Журавель был передан чеченским следователям.