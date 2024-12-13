Кадыров получил от Путина новую награду

Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Как рассказал министр, Владимир Путин передал Рамзану Кадырову очередной орден, подтверждающий, что глава Чечни внес большой вклад в оборону России и укрепление ее государственности. Также награда «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена за влияние на социально-экономическое развитие Республики.

Напомним, что глава Чечни уже удостаивался ряда наград от президента России. В 2021 году ему вручили аналогичный орден, но III степени. В 2006-м Кадыров получил награду «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также в послужном списке — Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден почета, медали Жукова и многие другие награды.

Ранее сообщалось, что известный российский военкор получил медаль от Владимира Путина.