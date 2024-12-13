Кадыров получил от Путина новую награду
Путин торжественно вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»
Фото: [t.me/akhmeddudaev]
Чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев рассказал РИА Новости, что президент РФ Владимир Путин вручил престижную награду главе республики Рамзану Кадырову.
Церемония награждения прошла в Екатерининском зале Кремля. Как рассказал министр, Владимир Путин передал Рамзану Кадырову очередной орден, подтверждающий, что глава Чечни внес большой вклад в оборону России и укрепление ее государственности. Также награда «За заслуги перед Отечеством» II степени была вручена за влияние на социально-экономическое развитие Республики.
Напомним, что глава Чечни уже удостаивался ряда наград от президента России. В 2021 году ему вручили аналогичный орден, но III степени. В 2006-м Кадыров получил награду «За заслуги перед Отечеством» IV степени. Также в послужном списке — Орден Александра Невского, Орден Мужества, Орден почета, медали Жукова и многие другие награды.
Ранее сообщалось, что известный российский военкор получил медаль от Владимира Путина.