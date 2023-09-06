Кадыров поручил устранить последствия обрушившегося на Чечню урагана

В своих социальных сетях Рамзан Кадыров рассказал, что мощный ураган обрушился на Чечню, шли ливень и град. По его словам, ветер дул такой силы, что сносил рекламные щиты, срывал крыши с домов, валил деревья и рвал провода. Когда стихия стихла, Кадыров поручил спецслужбам оперативно устранить последствия непогоды и обеспечить безопасность жителей.

Также глава Республики подчеркнул, что уже начат сбор информации о пострадавших и возможных жертвах непогоды, людям оказывают необходимую помощь. Также направлены бригады для экстренного ремонта поврежденных строений, с улиц откачивают воду и убирают поваленные деревья.