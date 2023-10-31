Кадыров посоветовал устроившим беспорядки в Махачкале отправиться в зону СВО

Всем тем, кто устроил недавние беспорядки в аэропорту Махачкалы, необходимо направить свои силы и рвение в по-настоящему «нужное русло» и отправиться на Украину. С таким призывом обратился глава Чечни Рамзан Кадыров.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

«Если есть такое рвение и желание расправиться с врагом, я только приветствую! Но нужно его направлять в нужное русло - на Украину. Вот там те же самые силы, настоящие сатанисты, фашисты и слуги иблиса, поддерживающие убийства палестинцев», - написал Кадыров в соцсетях.

Глава Чечни призвал дагестанскую молодежь «перед тем как что-то подобное совершать» - сначала думать. Кадыров напомнил, что подобные спонтанные выходки, как правило, заканчиваются очень плачевно.

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали не менее 20 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны.