Кадыров посулил родителям детей, которых назовут в честь героев Чечни, по 500 тыс рублей

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров объявил, что дети, названные в честь местных национальных героев, получат по 500 тысяч рублей. Об этом он написал в своем аккаунте в соцсетях.

Уже известно, что акция, предложенная Кадыровым, пройдет до конца нынешнего года, то бишь до конца декабря.

«Поручил определить дату до окончания года для проведения акции. Родители появившихся на свет в этот день малышей, назвавшие младенцев в честь чеченских героев, получат по 500 тысяч рублей», — написал Кадыров.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе главы и правительства Чечни, Кадыров поручил региональному правительству обозначить определенный день, рожденные в котором дети получат денежное вознаграждение.

Напомним, согласно данным регионального ЗАГСа, в последнее время родители Башкирии проявляют креативность при выборе имен для своих детей. Mkset обратил внимание, что недавно в республике на свет появился мальчик, которому дали имя Явуз Селим. Так звали султана Османской империи, который прославился своей агрессивной внешней политикой. О нем упоминается в турецком сериале «Великолепный век»(16+).

Ранее сообщалось, какими редкими именами называют новорожденных в Подмосковье.