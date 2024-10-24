«Искра, Алфей и Август»: стало известно, какими редкими именами называют новорожденных в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Минсоцразвития МО]
Жители Подмосковья называют новорожденных не только привычными, но и редкими и уникальными именами. Об этом сообщает Министерство социального развития Московской области.
«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.
В ведомстве напомнили, что имя ребенку можно присвоить в момент регистрации рождения. Процедуру можно провести в роддоме или перинатальном центре. Помимо этого, для регистрации можно воспользоваться сервисом «Рождение ребенка» на госуслугах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.