«Искра, Алфей и Август»: стало известно, какими редкими именами называют новорожденных в Подмосковье

«В нашем регионе с начала года зарегистрировали уже почти 55 тысяч новорожденных. Родители выбирают для малышей самые разные имена, как привычные каждому — София, Анна, Александр и Михаил, так и необычные — Искра, Эланна, Ясна, Алфей, Октавиан и Август», — рассказала вице-губернатор Московской области Людмила Болатаева.