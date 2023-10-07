Кадыров потребовал временно отменить выборы президента России в 2024 году из-за СВО

Глава Чеченской республики напомнил, выступая в Грозном на приуроченном ко дню рождения президента РФ Владимира Путина флешмобе, что в настоящее время Россия переживает непростые времена из-за беспрецедентного давления Запада.

Исходя из данных реалий и проводимой на Украине российскими военными спецоперации, Кадыров считает, что выборы президента страны, намеченные на осень 2024 года, необходимо перенести на более поздний срок. В крайнем случае, провести голосование лишь с одним кандидатом - Владимиром Путиным.

«Я предлагаю, сейчас когда идет СВО, единогласно принять решение, что на выборах у нас будет один кандидат - Владимир Владимирович Путин. Или временно отменить выборы, потому что другого человека у нас нет, который мог бы защитить сегодня нашу страну», -заявил Кадыров.

Напомним, окончательное решение о дате президентских выборов в России будет принято Советом Федерации РФ.