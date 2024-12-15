Кадыров потребовал закрыть все салоны красоты в Чечне, где в рекламе изображения женских тел

Салоны красоты, у которых в рекламе присутствуют девушки в неподобающем для мусульманских традиций виде, должны быть полностью ликвидированы в Чеченской республике. С такой инициативой в своем Telegram-канале выступил глава российского региона Рамзан Кадыров.

В частности, Кадыров опубликовал видеообращение на чеченском языке, где напомнил, что публичная демонстрация обнаженных полностью и не только женских тел идет вразрез с канонами Ислама.

«Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — подчеркнул Кадыров.

Глава Чечни отметил, что модели в указанных салонах красоты также демонстрируют части тела, которые нельзя обнажать, в рекламных буклетах в социальных сетях. Это тоже недопустимо, заключил Кадыров.

Ранее сообщалось, что британское издание The Sunday Times нашло в Грозном корейский ресторан дочери Кадырова, где можно послушать кей-поп.