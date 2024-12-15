Кадыров потребовал закрыть все салоны красоты в Чечне, где в рекламе изображения женских тел
Фото: [соцсети]
Салоны красоты, у которых в рекламе присутствуют девушки в неподобающем для мусульманских традиций виде, должны быть полностью ликвидированы в Чеченской республике. С такой инициативой в своем Telegram-канале выступил глава российского региона Рамзан Кадыров.
В частности, Кадыров опубликовал видеообращение на чеченском языке, где напомнил, что публичная демонстрация обнаженных полностью и не только женских тел идет вразрез с канонами Ислама.
«Салоны, которые развращают людей, нужно закрыть обязательно», — подчеркнул Кадыров.
Глава Чечни отметил, что модели в указанных салонах красоты также демонстрируют части тела, которые нельзя обнажать, в рекламных буклетах в социальных сетях. Это тоже недопустимо, заключил Кадыров.
Ранее сообщалось, что британское издание The Sunday Times нашло в Грозном корейский ресторан дочери Кадырова, где можно послушать кей-поп.