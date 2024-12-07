The Sunday Times нашла в Грозном корейский ресторан дочери Кадырова

Журналисты британской The Sunday Times в своем материале восхитились рестораном корейской кухни, который, как они утверждают, принадлежит старшей дочери главы Чечни Рамзана Кадырова, Айшат Кадыровой.

Как пишет издание, заведение общепита находится на проспекте Путина в Грозном и там в моде не только блюда корейского полуострова, но и многое, что можно увидеть в южнокорейской поп-культуре.

«В центре чеченской столицы Грозного, на проспекте Путина, в торговом центре находится шикарный ресторан, посвященный южнокорейской поп-культуре. Он принадлежит, скорее всего, Айшат Кадыровой», — приводится в материале The Sunday Times.

Отмечается, что в ресторане Айшат Кадыровой посетителям предлагаются не только халяльные блюда корейской кухни и звучит музыка K-pop, но там также частенько на больших мониторах транслируются корейские сериалы.

Ранее старшая дочь главы Чеченской республики Рамзана Кадырова, 25-летняя Айшат, курирующая в правительстве региона соцсектор, получила орден Донецкой Народной Республики за то, что отправляла гумпомощь нуждавшимся жителям ДНР.