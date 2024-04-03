Кадыров предложил чиновникам оплатить долги жителей республики в магазинах

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе расширенного совещания по вопросам социально-экономического развития региона предложил чиновникам оплатить долги жителей республики в магазинах.

Он пояснил, что заместитель руководителя администрации главы и правительства Чечни Хадижат Кадырова рассказала ему о ситуации, когда многие люди, стесненные в средствах, покупают товары в магазинах в долг, «под тетрадь».

«Будет хорошо, если каждый возьмет на себя участок и оплатит долги. Я отдам долги, которые есть в районе, в котором живу», — предложил Рамзан Кадыров.

До 9 апреля мусульмане будут отмечать священный месяц Рамадан. В этот период широко распространена практика помощи малоимущим, так как считается, что благие поступки, совершенные в Рамадан, приумножаются.

Ранее глава Чечни заявил, что враги России после теракта в «Крокус Сити Холле» пытаются расшатать ситуацию в стране по национальному и религиозному вопросам.