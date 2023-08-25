Кадыров прокомментировал гибель Пригожина

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что гибель Евгения Пригожина – это «большая утрата для всего государства». Соответствующее заявление он сделал в своих социальных сетях .

В своем посте Кадыров рассказал, что они с Пригожиным дружили долгое время. Он отметил, что бизнесмен был отзывчивым и упорным человеком.

Глава Чечни рассказал, что Пригожин приезжал в Грозный по первому приглашению Кадырова и обсуждал с ним любую тему или проблему. Он также сообщил, что они с Пригожиным работали сообща «в некоторых вопросах по Ливии и Африке».

Кадыров заявил, что Пригожин был важным для всего государства человеком, и заявил, что пытался его убедить оставить свои амбиции в угоду государственных нужд. В том же посте глава республики сообщил, что бизнесмена так и не удалось убедить.