Кадыров раскрыл число чеченских бойцов, находящихся в соне СВО

С начала Россией специальной военной операции на Украине в зоне боевых действий уже успели побывать более 29 тысяч военных из Чечни. Об этом в своем аккаунте в соцсетях проинформировал глава республики Рамзан Кадыров.

От отметил высокий профессионализм чеченских бойцов, пояснив, что с начала боевых действий в феврале 2022 года в республике были сформированы три батальона и столько же полков были сформированы и чеченских военнослужащих по линии Минобороны РФ. На сегодняшний день на передовой несут службу более 7 тысяч бойцов, подчеркнул Кадыров.

«На совещании с командирами силовых ведомств Чеченской Республики обсудил наиболее актуальные вопросы касательно специальной военной операции. Руководитель регионального штаба по проведению СВО Магомед Даудов доложил, что за все время СВО в зону боевых действий из Чеченской Республики направлено более 29 тысяч бойцов, из них 13 тысяч – добровольцы. На данный момент на передовых позициях находятся свыше 7 тысяч бойцов», – написал Кадыров.

Он добавил, что все чеченские бойцы экипированы современным вооружением и обеспечены всем необходимым обмундированием. Также, по словам главы Чечни, по линии Росгвардии были сформированы еще несколько боевых соединений с общей численностью порядка 5 тысяч военнослужащих.