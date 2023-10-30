Кадыров рассказал о ряде попыток совершения провокаций в Чечне минувшей ночью

На волне происходящего в соседнем Дагестане, где недовольные бомбежками Израилем сектора Газа митингующие устроили беспорядке в аэропорту Махачкалы, в Чечне также были зафиксированы попытки расшатать ситуацию некими бузотерами.

Как заявил глава Чеченской республики Рамзан Кадыров, местные силы правопорядка оперативно пресекли попытку спровоцировать нечто подобное в вверенном ему регионе.

«Попытка подобной провокации была очень оперативно пресечена прошедшей ночью и в самой Чеченской Республике. Такие действия неприемлемы в любом случае и будут очень жестко пресекаться», - написал Кадыров в своем аккаунте в соцсетях.

Глава Чечни призвал чеченцев и остальных жителей России не поддаваться на подобные провокации, спонсируемые из-за рубежа западными провокаторами.

Напомним, в воскресенье, 29 октября, в махачкалинский аэропорт проникла толпа мужчин после извещения о том, что туда прибывает авиарейс из Израиля. Митингующие заблокировали терминал. На место были вызваны подразделения спецназа.

По факту произошедшего МВД возбудило уголовное дело о массовых беспорядках. Через некоторое время силами правопорядка были установлены порядка 150 активных участников, 83 из них задержаны

В результате захвата махачкалинского аэропорта пострадали уже не менее 10 человек, сообщил Минздрав Дагестана. По данным ведомства, среди них шесть представителей силовых структур, а также четыре гражданских.